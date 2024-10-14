В Белгородской области один человек погиб и двое ранены в результате обстрела

В Белгородской области один мирный житель погиб, еще два бойца самообороны получили ранения в результате обстрела. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ нанесли удар по поселкам Малиновка и Северный, а также селам Беловское, Красное, Отрадное, Петровка, Стрелецкое и Щетиновка. В общей сложности было запущено шесть боеприпасов в ходе одного обстрела и 10 беспилотников, четыре из которых сбиты системой ПВО.

«К большому горю, вчера погиб мирный житель. Ранены два бойца самообороны. Пострадавшие с состоянием средней степени тяжести госпитализированы в областную клиническую больницу», – сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, в городской больнице №2 Белгорода скончалась женщина, которая получила ранение 12 октября в результате атаки беспилотника в селе Устинка.

В Шебекинскую ЦРБ обратились родители с ребенком. Двухлетняя девочка была ранена в ногу осколком в результате обстрела города Шебекино 12 октября. После оказания медицинской помощи ребенка отправили на амбулаторное лечение.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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