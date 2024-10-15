Из «Пятерочек» и «Перекрестков» на всякий случай уберут зефир с мальтозой

Зефир «Жизель» на мальтозе уберут из сети магазинов X5 Group. Ни одной жалобы на данный товар в сеть не поступало, но в связи с публикациями о случаях отравления продуктом его продажа в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркете Vprok.ru временно прекрашщена. «Безопасность и здоровье покупателей – наш приоритет. Мы проводим расследование и выясняем источник информации о жалобах», – сообщила пресс-служба X5 Group.

«Товар нельзя пробить на кассе или заказать в приложении, остатки на складах магазинов и в распределительных центрах заблокированы к продаже», – заверили в компании.

Как ранее сообщалось, растет число жалоб на отравление зефиром. Все началось с магазинов «ВкусВилл», покупатели которых начали сообщать в социальных сетях, что получили проблемы с пищеварением после того, как поели купленный там зефир «Классический» на мальтите. В торговой сети в ответ сообщили, что никаких проблем с их товаром нет и быть не может.

Теперь, как сообщает тг-канал Mash, на отравление зефиром на мальтите жалуются покупатели «Пятерочки» и «Перекрестка». Якобы, у них возникли вопросы к десерту «Жизель», изготовленному на мальтите.

Пострадавшие отмечают такие симптомы, как вздутие живота, боли и диарея. Среди пострадавших оказались десятки человек.

По данным Mash, Роспотребнадзор уже отреагировал на ситуацию и провел выездную проверку на предприятии, где производится зефир. Специалисты взяли образцы продукции для анализа, чтобы определить возможные нарушения и причины отравления.

Отметим, что производитель зефира «Жизель» все претензии официально отвергает и сообщает, что готовится защищать честное имя в суде.

Официально о случаях обращения за помощью к медикам после употребления зефиров не известно. О документально оформленных претензиях со стороны пострадавших тоже пока официальных данных нет.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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