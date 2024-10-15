ВСУ атаковали микроавтобус в Белгородской области: ранены 8 мирных жителей, в том числе дети

В Белгородском районе на повороте в посёлок Октябрьский движущийся рейсовый автобус подвергся атаке вражеского беспилотника, в результате чего ранены 8 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, двое мужчин с различными осколочными ранениями госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода, двух женщин после оказания первой медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

В то же время, как уточнил губернатор, четверых несовершеннолетних госпитализировали в детскую областную клиническую больницу: у 17-летнего парня минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги, у 16-летней девушки слепое осколочное ранение голени, у 10-летнего мальчика закрытая черепно-мозговая травма и баротравма, у 8-летнего мальчика минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени. «Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», – подчеркнул Гладков, добавив, что у транспортного средства повреждён кузов и выбиты стёкла.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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