российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 октября 2024, 15:24 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Турции обнаружили тело пропавшей россиянки

Фото: Freepik

В Турции обнаружили мертвой гражданку России, которую считали пропавшей. Об этом сообщило посольстве Москвы в Анкаре.

Россиянка проживала в городе Орду. В турецкие правоохранительные органы обратился супруг женщины и сообщил, что она ушла из дома несколько дней назад и не вернулась. Дочь пропавшей также обратилась за помощью в российское посольство.

Тело женщины обнаружили в районе Пирахмет/Алтынорду. «Причина смерти устанавливается компетентными органам Турции», – приводит сообщение дипмиссии РИА «Новости».

Консульские сотрудники оказывают все необходимое содействие родственникам погибшей.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Турция

В проливе Босфор 100 судов скопились в очереди из-за тумана / Анкара призвала к бойкоту Израиля с перспективой санкций / Власти Турции опубликуют список «налоговых наглецов» / Пилот Turkish Airlines умер во время рейса в США / В Турции перевернулся автобус с российскими туристами / Эрдоган поздравил Путина и подтвердил свой визит на саммит БРИКС / В отелях Турции персонал будет следить за количеством еды на тарелках гостей / Эрдоган оценил перспективы мирного разрешения украинского кризиса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Россия, Скандалы и происшествия, Турция,