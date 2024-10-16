В Турции обнаружили тело пропавшей россиянки

В Турции обнаружили мертвой гражданку России, которую считали пропавшей. Об этом сообщило посольстве Москвы в Анкаре.

Россиянка проживала в городе Орду. В турецкие правоохранительные органы обратился супруг женщины и сообщил, что она ушла из дома несколько дней назад и не вернулась. Дочь пропавшей также обратилась за помощью в российское посольство.

Тело женщины обнаружили в районе Пирахмет/Алтынорду. «Причина смерти устанавливается компетентными органам Турции», – приводит сообщение дипмиссии РИА «Новости».

Консульские сотрудники оказывают все необходимое содействие родственникам погибшей.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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