Житель Шебекино подобрал мину «колокольчик» и оказался в больнице

В городе Шебекино местный житель пострадал при взрыве мины, которую нашел на улице. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина поднял мину «колокольчик» с земли, спутав ее с осколком, затем он попытался выбросить боеприпас, но тот взорвался в воздухе.

«Пострадавшего с осколочными ранениями лица, уха и руки бригада СМП доставила в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», – сообщил глава региона.

Гладков призвал местных жителей не трогать незнакомые предметы, а сразу же обращаться в экстренные службы. «Саперы Министерства обороны РФ работают круглосуточно, они оперативно вывезут и ликвидируют опасный предмет, если он представляет угрозу», – подчеркнул губернатор.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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