Ночью средства ПВО перехватили 13 украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 13 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Орловской области, четыре – над территорией Курской области и три – над территорией Брянской области», – говорится в сообщении.
Главы регионов сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы устанавливают последствия атаки.
Москва, Зоя Осколкова
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