Ночью средства ПВО перехватили 18 украинских беспилотников

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 18 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Оперативные службы четырех регионов устанавливают последствия атаки.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 11 БпЛА над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Брянской области, два – над территорией Курской области и один – над территорией Орловской области», – говорится в сообщении.

Как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, четыре дрона уничтожено в районе Новошахтинска, еще один – в районе Чалтыря. В Мясниковский районе также подавлены средствами РЭБ шесть БПЛА. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил об отсутствии пострадавших. На месте падения беспилотников работают оперативные и экстренные службы.

Тем временем, в Белгородской области ВСУ дважды атаковали село Грузское Борисовского района. Два местных жителя получили осколочные ранения. В настоящее время медики оказывают им всю необходимую помощь. «Информация о последствиях атаки уточняется. Обход территории будет проведен в светлое время суток», – отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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