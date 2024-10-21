При обстреле в Белгородской области пострадали три человека

ВСУ обстреляли территорию Белгородской области. По последним данным, пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

«В селе Новая Таволжанка получили ранения три мирных жителя: у одного мужчины осколочные ранения руки и ноги, у второго – осколочные ранения ноги, у женщины минно-взрывная травма и ранение ноги», – отметил губернатор. Мужчин транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода, женщине госпитализация не потребовалась.

Кроме того, в Новой Таволжанке повреждены восемь частных домов, 10 автомобилей и помещение одного предприятия.

В селе Вознесеновка в результате прилетов в дорожное полотно посечены пять машин. В здании сельскохозяйственного предприятия повреждены остекление и фасад.

В Шебекинском городском округе повреждены 15 частных домовладений, один автомобиль и надворная постройка. «Информация уточняется. На местах продолжают работать все оперативные службы и администрация», – добавил Гладков.

Также местных жителей предупредили об опасности мин «колокольчик». При обнаружении боеприпаса не стоит к нему приближаться или брать в руки, а нужно немедленно обратиться в экстренные службы. Саперы Министерства обороны РФ заберут и ликвидируют мину.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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