Дроны ВСУ атаковали два спиртзавода в Тульской области

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила 18 беспилотников, запущенных со стороны Украины. По предварительным данным, пострадавших нет, но зафиксированы разрушения инфраструктуры. На месте работают оперативные службы.

11 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, три – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области и по одному над территориями Тульской и Орловской областей, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В Тульской области в результате атаки дронов повреждены помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района. «Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия. Ситуация находится под контролем», – сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

В Суземском районе Брянской области беспилотники повредили кровлю нежилого здания и котельной, уточнил глава региона Александр Богомаз.

В остальных подвергшихся атаке дронов областях пострадавших нет, информация о последствиях уточняется.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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