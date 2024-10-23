Удары ВСУ оставили без света 13 поселений в Запорожье

ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам ЖКХ и инфраструктуре Запорожской области с помощью беспилотников за минувшие сутки. 13 населенных пунктов до сих пор остаются без электроснабжения.

Губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о ситуации во время оперативного совещания. Больше всего ударов дронов пришлось на Энергодар, а ствольная артиллерия била по береговой линии Каменки-Днепровской.

«Идет восстановление электроснабжения и водоснабжения Энергодара, коммунальные службы работают в усиленном режиме. В Токмакском муниципальном округе 13 населенных пунктов остаются без электроснабжения», – говорится в блоге губернатора.

Один из дронов целился в электростанцию в городе Васильевка. БПЛА сбили на подлете, но падение обломков привело к пожару. На территории подстанции идут восстановительные работы.

Балицкий сообщил, что радиационный фон на Запорожской АЭС в норме.

Накануне в Энергодаре один человек стал жертвой атаки беспилотников, запущенных ВСУ.

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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