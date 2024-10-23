В Петербурге пятиклассник лишился сознания на уроке

Ученик пятого класса в одной из школ Петербурга потерял сознание во время урока. Предварительно, ребенок отравился наркотиками.

ЧП случилось накануне вечером. Мальчик внезапно лишился сознания во время урока. Учитель вызвал скорую помощь, и бригада забрала ребенка в больницу. После постановки диагноза врачи отправили мальчика в реанимацию.

Предварительно, причиной тяжелого отравления стали наркотики. Какое именно вещество принял мальчик, пока неизвестно, пишет портал 78.ru.

В августе девочку в неадекватном состоянии забрали из детского лагеря в больницу в Ленинградской области. Медики диагностировали отравление неустановленным веществом.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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