При обстреле в Белгородской области пострадали два мирных жителя

В Белгородской области два мирных жителя пострадали в результате атак со стороны Украины. Кроме того, снаряды и беспилотники повредили несколько зданий, автомобилей и объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Три снаряда и семь дронов атаковали поселки Дубовое и Октябрьский, села Бехлевка, Черемошное и Ясные Зори в Белгородском районе. «Ранены два мирных жителя. Пострадавшие с состоянием средней степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения города Белгорода», – написал губернатор в своем телеграм-канале. Повреждены два частных домовладения, надворная постройка и автомобиль.

В Борисовском районе по селу Грузское и хутору Никольский беспилотники повредили инфраструктурный объект связи.

В селе Борки Валуйского муниципального округа в результате атаки БПЛА поврежден автомобиль.

В Волоконовском районе по селам Борисовка и Тишанка, а также хутору Старый выпущены 13 боеприпасов в ходе трех обстрелов и шести беспилотников. В селе Тишанка сгорел легковой автомобиль.

В селе Новостроевка-Первая в результате атаки БПЛА огнем уничтожена надворная постройка. В общей сложности по Грайворонскому муниципальному округу выпущено семь боеприпасов и три БПЛА.

В Краснояружском районе по селам Колотиловка, Демидовка и Староселье выпущены девять снарядов в ходе трех обстрелов, а также один беспилотник. Последствий атаки не зафиксировано.

В Шебекинском городском округе за прошедшие сутки повреждены многоквартирный и 11 частных домов, три надворные постройки и автомобиль.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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