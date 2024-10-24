В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского

В Москве задержан бывший замминистра энергетики Анатолия Яновского, Сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Яновский с 1998 года по 2000 год был статс-секретарем – заместителем министра топлива и энергетики Российской Федерации. Затем, до 2004 года он занимал должность заместителя министра энергетики Российской Федерации. В 2021 году он перешел на работу в администрацию президента, став помощником ее руководителя. Там он курировал комиссию по ТЭК.

Работая в министерстве, Яновский курировал департаменты топливно-энергетического комплекса и государственной энергетической политики, до ухода в отставку – международное сотрудничество и угольную, сланцевую и торфяную промышленность, напоминает РБК.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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