Камчатские школьники подхватили сальмонеллу из яичной смеси для блинов

Специалисты Россельхознадзора нашли сальмонеллу в яичной смеси, которую использовали для приготовления блинов в Елизовской средней школе №1 на Камчатке. Поставщику блинов объявлено предостережение, к изготовителю яиц применят отдельные меры.

Напомним, 12 октября школьники в Елизово пожаловались на симптомы отравления. После обеда в школьной столовой в больницу попали 35 детей. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

Россельхознадзор провел расследование и нашел сальмонеллу в яичной смеси из яиц Бредской птицефабрики «Алмаз» из Новосибирской области. АО «Петропавловский хлебокомбинат» приготовил смесь самостоятельно и не оформил на нее ветеринарные сопроводительные документы. Смесь использовали для приготовления блинов для школьников.

«Управлением Россельхознадзора объявлено предостережение АО «Петропавловский хлебокомбинат». Результаты исследований переданы в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер по отношению к птицефабрике «Алмаз». 21 октября Петропавловск-Камчатский городской суд приостановил деятельность цеха по производству блинов на 45 суток», – пояснили в ведомстве.

Елизово, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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