СКР расследует растрату 365 млн рублей при газификации Читы

Прокуратура выявила растрату около 365 млн бюджетных рублей при газификации Читы в рамках нацпроекта «Экология». Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий и халатности, повлекшей особо крупный ущерб.

В 2022 году администрация Читы подписала концессионное соглашение на газификацию частных домов с компанией, которая не смогла подтвердить наличие собственных средств в размере 5% от инвестиций в сумме более 8 млрд рублей. Фирма наняла подрядчика, который договорился с несколькими исполнителями для выполнения работ. С декабря 2022 года по февраль 2023 года работники этих организаций вдвое завысили стоимость комплектующих. Общая сумма ущерба составила 365 млн рублей.

«Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч. 1.1 ст. 293 УК РФ. Изъяты и изучаются документы, допрашиваются должностные лица администрации городского округа «Город Чита», другие фигуранты по делу», – рассказали в управлении СКР по региону.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования. По данным ведомства, также возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

За первое полугодие прокурорские проверки выявили хищения на сумму более трех миллиардов рублей при реализации нацпроектов. Растраты бюджетных денег совершены в Забайкальском крае, Курской, Новосибирской, Самарской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и еще ряде регионов.

Чита, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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