Прокуроры нашли хищения на 3 млрд рублей из нацпроектов

Прокурорские проверки выявили хищения на сумму более трех миллиардов рублей при реализации нацпроектов. Виновным в нарушении сроков во время работ назначены штрафы на 300 млн рублей, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Хищения бюджетных средств раскрыли в Забайкальском крае, Курской, Новосибирской, Самарской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и еще ряде регионов.

«По материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела о хищениях бюджетных средств в размере более трех миллиардов рублей. После вмешательства Генпрокуратуры в Республике Саха (Якутия) и Севастополе завершено строительство и ремонт социальных объектов, в Тюменской области обеспечен ввод в эксплуатацию дорогостоящего медицинского и учебного оборудования», – пояснили в ведомстве.

Прокуроры нашли нарушения сроков при выполнении работ по проектам «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Культура», «Образование» и «Экология» в разных регионах России. Виновные лица привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов превысила 300 млн рублей.

Всего за первое полугодие выявлено более 58 тыс. нарушений, в суды направили 6,7 тыс. заявлений на сумму 2,9 млрд рублей, возбуждено 500 уголовных дел, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 14,8 тыс. лиц.

В апреле СКР сообщил о расследовании мошенничества на 72 млн рублей из средств нацпроекта «Демография». Деньги выделили на строительство крытого футбольного манежа в Самаре.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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