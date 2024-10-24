В Коми прокуратура начала проверку из-за разлива нефти на гектаре леса

Прокуратура организовала проверку по факту разлива нефти в Троицко-Печорском районе Республики Коми. Примерная площадь загрязнения составила около гектара, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.

Сотрудники местного лесничества обнаружили загрязнение нефтью на площади около гектара. В районе ввели режим повышенной готовности, на место выслали оперативную группу ГО и ЧС районной администрации. Специалисты оценят, достаточные ли меры приняты для локализации и ликвидации нефтеразлива.

«Причина – авария на трубопроводе ООО «Нижнеомринская нефть». Будем добиваться полной ликвидации последствий и возмещения причиненного ущерба», – заявила Киселевич.

Прокуратура организовала проверку исполнения природоохранного законодательства. На месте ЧП возьмут пробы, и в лаборатории определят объемы нанесенного экологии ущерба.

В Черном море между населенными пунктами Гизель-Дере и Южный обнаружен крупный разлив нефтепродуктов.

Троицко-Печорск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube