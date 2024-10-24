В Кстово автобус врезался в грузовик – 12 человек пострадали

Рейсовый автобус врезался в грузовик в городе Кстово Нижегородской области. Пострадали 12 человек, четырем потребовалось лечение в стационаре.

Около 07:25 часов на 8-м км автодороги Нижний Новгород – Кстово водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди грузовик. В салоне автобуса находились 24 человека.

По данным областной ГАИ, пострадали шесть человек, их госпитализировали. Позже в Минздраве уточнили, что пострадали 12 человек, из которых четырем потребовалось лечение в стационаре.

«В ДТП в Кстовском округе пострадали 12 человек, в том числе подросток 17 лет. Госпитализированы четыре человека в Кстовскую ЦРБ, все остальные после получения помощи направлены на амбулаторное лечение», – цитирует сообщение РИА Новости.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП и намерена дать оценку исполнению законодательства об оказании услуг по перевозке граждан, сообщили в ведомстве.

В июле в Кстовском районе Нижегородской области автобус с пассажирами съехал с дороги и опрокинулся. Пострадали 11 человек.

Кстово, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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