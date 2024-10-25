В Якутии вахтовики попались на краже золота на 14,5 млн рублей

Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Якутии пятерых вахтовиков, укравших и пытавшихся продать золото на 14,5 млн рублей. Задержаны приезжие из Ростовской области, Красноярского края, Башкирии.

По версии следствия, ростовчанин и красноярец во время работы вахтовым методом похитили с прииска в Оймяконском районе природное золото. При попытке перевезти металл нашли сотрудники Госавтоинспекции. В машине нашли более 1,4 кг золота стоимостью свыше 9,8 млн рублей.

На следующий день полицейские поймали двух старателей из Башкирии, присвоивших драгметалл. Они пытались вывезти с места добычи более 700 граммов самородного золота стоимостью 4,8 млн рублей.

«Из незаконного оборота изъяли природное золото стоимостью более 14,5 млн рублей. Задержаны пять подозреваемых. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 191 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Челябинской области раскрыли нелегальных золотодобытчиков. Группа подпольных старателей изготавливали самодельные слитки и сбывала в Екатеринбурге.

Оймякон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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