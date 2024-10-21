В Челябинской области у подпольных старателей изъяли золото на 300 миллионов рублей

ФСБ задержала орудовавших на Урале нелегальных золотодобытчиков.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», группа подпольных старателей действовала в ряде регионов России, специализируясь на нелегальной добыче золотых самородков.
Из добытого металла изготавливали самодельные слитки. Золото старатели продавали в Екатеринбурге.
По информации пресс-службы УФСБ по Челябинской области, у задержанных на территории региона золотодобытчиков изъяли самородки и самодельные слитки общей массой более 41 килограмма на сумму более 300 миллионов рублей.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам незаконного оборота драгоценных металлов в крупном размере.
Челябинск, Виктор Елисеев
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