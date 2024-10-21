В Челябинской области у подпольных старателей изъяли золото на 300 миллионов рублей

ФСБ задержала орудовавших на Урале нелегальных золотодобытчиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», группа подпольных старателей действовала в ряде регионов России, специализируясь на нелегальной добыче золотых самородков.

Из добытого металла изготавливали самодельные слитки. Золото старатели продавали в Екатеринбурге.

По информации пресс-службы УФСБ по Челябинской области, у задержанных на территории региона золотодобытчиков изъяли самородки и самодельные слитки общей массой более 41 килограмма на сумму более 300 миллионов рублей.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам незаконного оборота драгоценных металлов в крупном размере.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube