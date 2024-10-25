В Белгородской области один мирный житель погиб при обстреле ВСУ

ВСУ нанесли несколько ударов снарядами и боевыми дронами по Белгородской области. В результате погиб один мирный житель, еще один получил осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Под обстрел попали 10 населенных пунктов в Белгородском районе. ВСУ выпустили 17 боеприпасов и 10 беспилотников.

«Погиб один мирный житель. В районе различные повреждения зафиксированы в 11 частных домовладениях, девяти надворных постройках и семи автомобилях. Также осколками посечены социальный объект и линия электропередачи», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По Шебекинскому муниципальному округу были выпущены 10 боеприпасов и три БПЛА. «В результате детонации боеприпаса множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног получила жительница города Шебекино. После оказания первой медицинской помощи женщина отправлена на амбулаторное лечение», – отметил Гладков. Кроме того, повреждены один многоквартирный дом, сельскохозяйственное предприятие и социальный объект.

В Волоконовском районе по селу Тишанка, хуторам Плотвянка и Старый выпущен 31 боеприпас в ходе шести обстрелов. Повреждения получили два частных дома, административное здание, линии газо- и электроснабжения. Также разрушения в результате ударов ВСУ зафиксированы в Краснояружском районе и Яковлевском муниципальном округе.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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