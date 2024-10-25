При создании российского планшета украли 13 млрд рублей

При реализации проекта по созданию инновационных дисплеев в России было похищено более 13 млрд рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правоохранители расследуют дело о растрате в особо крупном размере. Фигурантом является бывший гендиректор ООО «Пластик Лоджик». Компания была учреждена АО «Роснано» в 2010 году и принимала участие в реализации инновационного проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения».

«Предварительно установлено, что по указанию бывших менеджеров АО «Роснано» на счета ООО «Пластик Лоджик» переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета Российской Федерации. При этом необходимый производственный и кадровый потенциал у недавно созданной фирмы отсутствовал», – сообщила Волк.

Завод так и не был построен, а полученные средства преступники вывели за рубеж. Гендиректор несколько лет скрывался за границей и был арестован при въезде в Россию в этом году.

«Оперативное сопровождение расследования ведут сотрудники ФСБ России. Следственные действия и розыскные мероприятия продолжаются», – добавила Волк.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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