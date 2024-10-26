Система ПВО ночью сбила 17 украинских дронов

Минувшей ночью ВСУ атаковали с помощью дронов четыре пограничных региона России. В общей сложности система противовоздушной обороны перехватила 17 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семнадцать украинских БПЛА: восемь БПЛА – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Белгородской, три – над территорией Курской и два – над территорией Орловской области», – сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», – отметил глава региона.

В Белгородской области два беспилотника попали по автомобилям в селе Головчино и селе Мокрая Орловка. Никто из жителей не пострадал. «В селе Стригуны Борисовского района в результате падения дрона с последующей детонацией повреждены два частных домовладения и легковой автомобиль», – сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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