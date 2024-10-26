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Суббота, 26 октября 2024, 11:13 мск

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Шестеро заключенных сбежали через подкоп в Липецкой области

Из липецкой колонии сбежали шестеро заключенных. Правоохранители проводят мероприятия по розыску преступников. Предположительно, беглецы воспользовались подземным лазом.

Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, побег был совершен из исправительной колонии №2, где не досчитались шестерых заключенных.

«В настоящий момент все оперативные службы сосредоточены на их поиске, работает межведомственная группа. Управлением ФСИН по Липецкой области во взаимодействии с МВД, Росгвардией и ФСБ организованы необходимые мероприятия по розыску и задержанию преступников», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Артамонов призвал население не поддаваться панике.

Предполагается, что заключенные сбежали через подкоп, который сегодня утром обнаружили при осмотре территории.

Липецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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