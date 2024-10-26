В Кировской области потерпел крушение вертолет санавиации

В Кировской области потерпел крушение вертолет, совершавший санитарный рейс. Находившиеся на борту люди погибли. Возбуждено уголовное дело.

Авария произошла у деревни Белеенки Даровского района, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

«Пилот и медицинский персонал, находившиеся на борту, погибли», – добавили в ведомстве. В региональном управлении МЧС уточнили, что жертвами авиакатастрофы стали четыре человека.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Причина аварии устанавливается.

Киров, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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