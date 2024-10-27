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Воскресенье, 27 октября 2024, 09:29 мск

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В Белгородской области в результате ночного налета беспилотников ранен мирный житель

Минувшей ночью несколько регионов России подверглись атаке с помощью беспилотников. В Белгородской области ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Несколько дронов сбросили взрывные устройства на село Варваровка Белгородского. «Ранен мирный житель. Женщину в состоянии средней степени тяжести попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. Для дальнейшего лечения её переведут в областную клиническую больницу», – сообщил глава региона.

Кроме того, взрывы повредили частный дом и два автомобиля. Информация о последствиях уточняется.

Тревога объявлялась ночью и в Воронежской области. Там средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили восемь беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и существенных повреждений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

«В одном из районов в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой травы, которое потушил прибывший на место пожарный расчет», – уточнил глава Воронежской области.

Кроме того, на протяжении всей ночи система ПВО сбивала дроны над Брянской областью. В обшей сложности удалось уничтожить 17 вражеских БПЛА. Как отметил губернатор Александр Богомаз, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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