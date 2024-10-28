Два воронежца ранены при ночной атаке украинских дронов

Два человека пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников на два предприятия в Воронежской области. Система ПВО нейтрализовала около 30 дронов ВСУ над регионами России за минувшую ночь.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что украинские боевики ударили с помощью БПЛА по предприятиям в Аннинском и Новохоперском районах. В последнем случае взрыв повредил крышу хозпостройки и ёмкость, но пожара не случилось. Никто из мирных граждан не пострадал.

«В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй – на амбулаторное. Пожар был потушен около двух ночи. Огнем повреждены несколько зданий, техника, за пределами предприятия – два гаража», – перечислил Гусев в своем блоге.

Также повреждена ЛЭП, но на месте уже работают энергетики. Губернатор подсчитал, что всего над регионом сбили 10 дронов.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 28 октября средства ПВО сбили и перехватили 21 украинский БПЛА самолетного типа. 13 дронов перехвачены над Белгородской областью, шесть – над Брянской, один – над Воронежской, один – над Курской.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – сообщил глава брянской области Александр Богомаз.

Воронеж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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