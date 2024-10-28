На Камчатке ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа

Власти Камчатского края ввели режим ЧС регионального характера из-за вспышки птичьего гриппа. Глава региона Владимир Солодов поручил строго контролировать установление цен на куриные яйца.

В ночь с 25 на 26 октября на единственной в крае птицефабрике АО «Пионерское» зафиксировали повышенный падеж кур. Специалисты выявили на предприятии высокопатогенный грипп птиц.

«По распоряжению губернатора на территории Камчатского края введена чрезвычайная ситуация. В зону действия ЧС попали Петропавловск-Камчатский и Елизовский район. Все необходимые действия по локализации ситуации предпринимаются», – заявил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

Пресс-служба губернатора сообщила, что глава региона призвал в кратчайшие сроки восстановить работу птицефабрики «Пионерское». И поставил задачу обеспечить строгий контроль за ценообразованием на куриные яйца на Камчатке.

«Считаю недопустимым повышать цены в текущих условиях. Поручил провести дополнительные закупки яиц из других регионов для продажи в камчатских магазинах. Дал поручение обеспечить контроль качества уже продаваемой продукции на Камчатке для гарантии защиты жизни и здоровья наших жителей», – говорится в заявлении Солодова.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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