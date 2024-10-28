В Крыму трое подростков погибли, один пострадал в ДТП

Трое подростков погибли, один пострадал в результате ДТП в Нижнегорском районе Крыма. Иномарка врезалась в питбайки и квадроцикл с несовершеннолетними, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Авария случилась около 23:00 часов 27 октября на автодороге в районе села Косточковка. Предварительно, 28-летний водитель «Шкода Октавия» слишком разогнался и врезался в идущие перед ним два питбайка и квадроцикл, на которых ехали четверо подростков 2006, 2007 и 2008 годов рождения.

«Трое юношей от полученных травм погибли, ещё один – доставлен в больницу. Прокуратура организовала проверку, будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части допуска подростков к управлению транспортными средствами», – пояснили в прокуратуре республики.

Ведомство взяло на контроль проверку обстоятельств ДТП.

В Нижнем Тагиле двое подростков 13 и 17 лет пострадали в ДТП. Иномарка столкнулась с питбайком, на котором ехали два подростка.

Нижнегорский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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