В Рязани подросток пытался сжечь три локомотива

В Рязани задержали 16-летнего подростка, который по заданию неизвестных пытался устроить поджог на железной дороге.
Как сообщает телеграм-канал «Baza», у станции Рязань-2 обнаружили три локомотива, в которых неизвестные разбили окна. Также рядом полицейские нашли пятилитровую канистру с остатками бензина и полуторалитровую бутылку с неизвестной жидкостью.
Подросток попытался сжечь локомотивы, но не успел. Подозреваемого задержали.
Отмечается, что юноша уже был ранее судим за кражу. На допросе он признался, что куратор в мессенджере обещал ему деньги за поджог.
Рязань, Зоя Осколкова
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