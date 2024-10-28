В Рязани подросток пытался сжечь три локомотива

В Рязани задержали 16-летнего подростка, который по заданию неизвестных пытался устроить поджог на железной дороге.

Как сообщает телеграм-канал «Baza», у станции Рязань-2 обнаружили три локомотива, в которых неизвестные разбили окна. Также рядом полицейские нашли пятилитровую канистру с остатками бензина и полуторалитровую бутылку с неизвестной жидкостью.

Подросток попытался сжечь локомотивы, но не успел. Подозреваемого задержали.

Отмечается, что юноша уже был ранее судим за кражу. На допросе он признался, что куратор в мессенджере обещал ему деньги за поджог.

Рязань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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