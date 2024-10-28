Спецслужбы пресекли деятельность подпольных оружейников в 39 регионах России

Правоохранители выявили сеть подпольных оружейников, которые вели нелегальную деятельность по изготовлению и продаже оружия в 39 регионах России. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 124 жителей из 39 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», – говорится в сообщении.

По адресам проживания фигурантов проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В результате были выявлены 59 подпольных мастерских, занимающихся модернизацией оружия и производством боеприпасов.

В ходе обысков изъято 333 единицы огнестрельного оружия как отечественного, так и иностранного производства, включая пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы и минометы,. Также изъято более 290 килограммов взрывчатки (порох и тротил), 123 электродетонатора и свыше 633 тысяч патронов различных калибров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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