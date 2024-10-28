В Сочи полиция задержала 23 участников массовой драки

Полиция задержала 23 человека после массовой драки в Сочи, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В результате потасовки пострадал 17-летний парень.

Накануне вечером на улице Труда возник конфликт между двумя группами молодых людей. Предварительно, причиной ссоры стала девушка. Перепалка быстро переросла в драку, в результате которой 17-летний сочинец получил телесные повреждения.

«Полицейские установили личности и доставили в отдел 23 участников инцидента. 10 из них привлечены к административной ответственности, составлены административные протоколы по статьям 20.1 и 19.3 КоАП РФ. Они ожидают решения суда», – пояснили в ведомстве.

Потерпевший отказался писать заявление на обидчиков, а также заявил, что ему не требуется помощь медиков.

В городе Богданович Свердловской области во время массовой драки в кафе погиб посетитель.

Сочи, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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