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Понедельник, 28 октября 2024, 17:44 мск

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Беспилотники ВСУ атаковали Липецкую область

Сегодня в период с 16:00 до 16:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Как сообщает министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Липецкой области.

Как уточнил глава региона Игорь Артамонов, угроза атаки БПЛА сохраняется.

«Средства обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности. На местах падения беспилотников работают специалисты», – пояснил губернатор в своем телеграм-канале.

Липецк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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