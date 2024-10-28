Беспилотники ВСУ атаковали Липецкую область

Сегодня в период с 16:00 до 16:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
Как сообщает министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Липецкой области.
Как уточнил глава региона Игорь Артамонов, угроза атаки БПЛА сохраняется.
«Средства обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности. На местах падения беспилотников работают специалисты», – пояснил губернатор в своем телеграм-канале.
Липецк, Светлана Антонова
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