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Понедельник, 28 октября 2024, 21:02 мск

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Над Липецкой областью сбили шестой беспилотник

Сегодня около 17:20 мск была пресечена новая попытка киевского режима совершить теракт с применением беспилотника самолетного типа. Как сообщает министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО был перехвачен еще один летательный аппарат над территорией Липецкой области.

Как уточнил глава региона Игорь Артамонов, таким образом за день было уничтожено суммарно 6 вражеских беспилотников за день.

«Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы занимаются обезвреживанием обломков», – отметил губернатор.

Липецк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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