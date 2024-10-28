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Понедельник, 28 октября 2024, 21:02 мск

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ВСУ атаковали Железногорск в Курской области: сбито 7 вражеских дронов

Архив, фото: Минобороны РФ

Сегодня вечером ВСУ вновь атаковали Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил глава региона Алексей Смирнов, в районе Железногорска было сбито в общей сложности семь вражеских дронов.

По его словам, в результате падения обломков было повреждено 6 автомобилей местных жителей.

При этом губернатор настоятельно рекомендовал при обнаружении обломков БПЛА не трогать их и не приближаться. «Это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112», – пояснил Смирнов.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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