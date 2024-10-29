Жительница ХМАО по указанию мошенников пыталась поджечь мэрию и машины полиции

Жительница города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа пыталась поджечь здание администрации города и автомобили у городского отдела полиции.

Инцидент произошел накануне вечером и сразу стал самым обсуждаемым в городских пабликах. Очевидцы рассказали, что подозреваемая бросила в окно мэрии бутылку с зажигательной смесью, а потом облила тем же составом машины на стоянке около отделения полиции. Женщина успела поджечь только одну, когда ее задержали.

В администрации Мегиона подтвердили факт поджога и уточнили, что это случилось около 20:30 часов. Бутылка попала на стол в кабинете и не причинила большого вреда. Вовремя прибывшие пожарные быстро потушили возгорание.

Силовики собирают записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Предварительно, женщина действовала по указанию мошенников. Возбуждены уголовные дела о хулиганстве и умышленном уничтожении имущества из хулиганских побуждений.

«Установлена и задержана жительница города 1986 года рождения. Предварительно, женщина действовала по указанию мошенников. В результате возгораний пострадавших нет», – рассказали в правоохранительных органах «Известиям».

В Рязани 16-летний подросток по заданию неизвестных пытался устроить поджог на железной дороге.

Мегион, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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