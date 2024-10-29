В центре Осло трамвай влетел в магазин

Трамвай сошел с рельсов и врезался в здание в центре Осло в Норвегии. Четырем людям, включая водителя, потребовалась помощь медиков, пишет газета VG.

Авария произошла около 11:00 часов в Сторгате в центре Осло. Трамвай внезапно сошел с рельсов и, пробив витрину магазина, влетел в здание. В салоне находились 20 человек, четырем понадобилась медицинская помощь. Одного пострадавшего госпитализировали.

Полиция сразу отвергла версию намеренной порчи транспорта. Очевидцы рассказали, что трамвай слишком разогнался на неровном участке пути. Полиция работает на месте происшествия, движение транспорта временно перекрыли. Из поврежденного здания эвакуировали всех людей, ему предстоит проверка на безопасность.

В Челябинске 14 октября трамваи дважды за день сошли с рельсов.

Осло, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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