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Понедельник, 14 октября 2024, 12:43 мск

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В Челябинске сошел с рельсов очередной трамвай

В Челябинске в очередной раз трамвай сошел с рельсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел около 12:30 по местному времени. Вагон двигался в сторону проспекта по улице Кирова в сторону проспекта Победы, на за пересечением с улицей Труда сошел с рельсов. Движение трамваем по Кирова закрыто. С железнодорожного вокзала и обратно вагоны идут по улице Российской, №2 и №20 – до кольца на улице Ворошилова.

Сегодня это уже второй сход трамвая. Первый произошел около 11:00 в районе остановки Термическая – Теплоприбор в направлении ЦХП. Для восстановления движения понадобилось полтора часа.

Челябинск, Павел Зварзин

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