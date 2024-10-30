Система ПВО перехватила ночью 23 украинских беспилотника

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 23 украинских дрона над шестью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ. Власти подвергшихся атаке субъектов устанавливают последствия, по предварительным данным, пострадавших нет.

По информации оборонного ведомства, семь БПЛА перехвачены над территорией Ростовской области, пять – над территорией Курской, четыре – над Смоленской, по три – над Орловской и Брянской областями и один – над территорией Белгородской области.

Часть обломков сбитых беспилотников упали в Железногорске Курской области. «Было зафиксировано незначительно возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий. Пожар оперативно ликвидировали», – сообщил губернатор Алексей Смирнов.

В Ростовской области дроны сбили в Неклиновском районе. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил глава региона Василий Голубев.

В Брянской области пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор Александр Богомаз. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

По данным главы Орловской области, в результате ночного налета никто не пострадал. Последствия на земле устанавливаются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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