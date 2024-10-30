Житель Камчатки избил и связал подругу из ревности

Житель Петропавловска-Камчатского избил свою подругу из ревности и запер в квартире, предварительно связав. Родственникам пришлось вызволять женщину через окно.

26 октября 37-летний мужчина в приступе ревности несколько раз ударил свою 32-летнюю подругу по лицу и телу. Связал ее скотчем и оставил. Женщина сумела написать сообщение родственникам, которые вытащили ее через окно квартиры.

Пострадавшая рассказала о случившемся в соцсетях и показала следы от побоев и скотча на руках и шее. Она написала заявление в полицию, Следственный комитет проводит по нему проверку. Прокуратура взяла ход проверки на контроль, сообщили в ведомстве.

Суд в Екатеринбурге приговорил к 12 годам в колонии местного жителя за попытку с особой жестокостью убить бывшую возлюбленную. Он избил ее, прибил ступни гвоздями к деревяшке, протащил на тросе за машиной и попытался сжечь. Женщина выжила и сумела позвать на помощь.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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