Прибил ноги к полу и поджег: в Екатеринбурге на 12 лет осудили изверга, чуть не убившего бывшую возлюбленную

Сегодня Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам лишения свободы Олега Щеголихина, обвиненного в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Напомним, в ночь на 25 октября Щеголихин похитил 41-летнюю Оксану Кузьменко, с которой встречался некоторое время. С ней он познакомился в супермаркете, и все было хорошо, пока Олег не начал устраивать сцены ревности и бить свою возлюбленную, тогда она бросила его.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, в роковой день он, несколько раз ударил Оксану по голове и увез на ее же машине в гаражный бокс, и там уже избил битой. После этого он приколотил ее ступни гвоздями к деревянному бруску. «Затем поднял девушку на ноги в полный рост и, используя в качестве оружия неустановленный в ходе следствия тупой твердый предмет, внешне похожий на молоток, нанес им не менее 3 ударов в область туловища женщины. Продолжая глумиться над потерпевшей, осужденный, используя буксировочный трос, связал им руки и ноги потерпевшей, проволок последнюю по полу до выхода из гаражного бокса, где облил её тело дизельным топливом и поджёг, отчего произошло воспламенение лица, головы, туловища и конечностей девушки», – уточнили в пресс-службе ведомства. Затем Щеголихин потушил огонь на своей жертве и повез ее добивать в лес. По счастью, Щеголихин не справился с управлением, так как был пьян, и врезался на ЕКАДе в другой автомобиль, и Оксана смогла попросить о помощи. Ей вызвали скорую, а ее мучитель сбежал, но вскоре был задержан.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью», ч. 4 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья» и ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения». Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режим, а также с ограничением свободы на полтора года и лишением прав на вождение авто в течение 3,5 лет. Кроме того, виновный выплатит в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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