На Камчатке штормовой ветер повалил деревья и столбы

Штормовой ветер от тихоокеанского циклона повалил деревья и столбы на Камчатке. Половина поселка Усть-Камчатск осталась без света, в районе зафиксированы многочисленные аварии на электросетях.

Краевой главк МЧС объявил на 30 октября штормовое предупреждение из-за приближения тихоокеанского циклона. В Усть-Камчатском, Карагинском районах и Алеутском округе скорость ветра достигала 25-29 м/с, в Олюторском районе – 35-40 м/с. Порывы ветра и мокрый снег привели к порывам проводов на ЛЭП.

Сильнее всего циклон потрепал Петропавловск-Камчатский и Елизово. Одно из деревьев упало на припаркованный во дворе автомобиль, никто не пострадал. В Заозёрке повалены две опоры линий электропередачи.

Часть поселка Усть-Камчатск осталась без электричества уже накануне вечером из-за поваленных ветром столбов, державших провода. Без энергоснабжения пока остается микрорайон Погодный, где проживает около 2000 человек, передает агентство «Камчатка-Информ».

Глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко сообщил, что к обеду электроснабжение социальных объектов восстановили. На других участках идут ремонтные работы. Спецтехника чистит дороги, рабочие убирают улицы от последствий циклона.

Ранее шторм с ураганным ветром и проливным дождем обрушился на Приморье.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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