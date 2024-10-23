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Среда, 23 октября 2024, 13:02 мск

Новости Дальний Восток

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Ветер срывает крыши зданий и валит деревья: ураганный шторм обрушился на Дальний Восток

Шторм с ураганным ветром и проливным дождем обрушился на Дальний Восток. В Приморье улицы городов затапливает, деревья вырывает с корнем, а с домов сносит кровлю.

Во Владивостоке порывы ветра достигают 26 метров в секунду. Коммунальные службы устраняют последствия стихии. Несколько улиц подтоплены, потоки воды заливают подземные пешеходные переходы.

В городе сейчас действует желтый уровень погодной опасности, объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до завтра.

Мощный циклон движется на Камчатку. Там экстренные службы уже приведены в режим повышенной готовности.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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