В Коми возбудили уголовное дело после разлива нефти в лесу

В Коми МВД после прокурорской проверки возбудило уголовное дело об уничтожении и повреждении лесных насаждений вследствие разлива нефти. Ущерб лесному фонду превысил 19 млн рублей, сообщили в прокуратуре республики.

Напомним, из-за аварии на трубопроводе ООО «Нижнеомринская нефть» топливо разлилось и загрязнило около гектара леса в Троицко-Печорском районе Коми. В районе ввели режим повышенной готовности.

Прокуратура выяснила, что нефтяная компания не сообщила госорганам об аварии на трубопроводе, затянула с началом реагирования на разлив нефти и приняла меры, не предусмотренные планом ликвидации подобных аварий. Ведомство передало материалы проверки в МВД и Печорскую природоохранную межрайонную прокуратуру для принятия мер реагирования.

В Троицко-Печорском лесничестве оценили ущерб государственному лесному фонду свыше 19 млн рублей. На 330 кв. м лесопосадки полностью погибли.

Районный отдел МВД возбудил уголовное дело по ч. 4. ст. 261 УК РФ.

Троицко-Печорск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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