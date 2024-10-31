Житель Донецка готовил теракт в здании прокуратуры

ФСБ раскрыла подготовку теракта в здании прокуратуры в Донецке. Сотрудники задержали подозреваемого, которым оказался местный житель.

Целью готовящегося теракта стало здание районной прокуратуры. Подозреваемый признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Он изготовил самодельное взрывное устройство на базе украинской противопехотной мины. Бомбу планировалось взорвать днем, во время рабочего времени для нанесения максимального ущерба.

«Преступник полностью признал свою вину и сотрудничает с органами следствия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 и п. В ч. 3 ст. 222.1 УК РФ», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка как соучастника организатора терактов на территории республики.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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