Житель Донецка задержан за причастность к терроризму

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Донецка по делу о терроризме. По данным ведомства, мужчина был соучастником подозреваемого, которого задержали ранее.

«Житель Донецка, подозреваемый в причастности к террористической деятельности осуществлял слежку за автомобилями военнослужащих ВС РФ», – сообщили в Управлении ФСБ по ДНР.

Подозреваемый также получал оплату за совершение терактов его соучастником, задержанным ранее. Возбуждено уголовное дело об организации террористического сообщества, приготовлении к преступлению и совершении теракта.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт, организованный украинским националистическим формированием в Донецке. Задержана россиянка, которая за вознаграждение согласилась поджечь здание суда.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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