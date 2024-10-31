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Четверг, 31 октября 2024, 21:00 мск

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Губернатор Курской области рассказал о мародерстве ВСУ в захваченных поселках

Украинские военные и наёмники в захваченных населенных пунктах Курской области вели себя бесчеловечно по отношению к мирным жителям и занимались мародерством. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов после посещения пункта временного размещения на базе реабилитационного центра имени преподобного Феодосия Печерского.

«Встретился с эвакуированными с освобождённых от противника территорий. Во время беседы услышал немало тяжёлых историй. Украинские военные и наёмники вели себя бесчеловечно по отношению к мирным жителям, оставшимся в занятых населённых пунктах», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, «также есть многочисленные свидетельства мародёрства врагов. «Доходило до того, что они забирали даже детские велосипеды и кухонные принадлежности», – поделился Смирнов.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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