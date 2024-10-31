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Четверг, 31 октября 2024, 23:08 мск

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Системы ПВО за полтора часа перехватили 41 беспилотник над пятью регионами России

Сегодня вечером киевский режим предпринял попытку массированной атаки беспилотниками по нескольким регионам России. Как сообщает министерство обороны РФ, с 20:30 до 22:00 мск перехвачены и уничтожены в общей сложности 41 БПЛА самолетного типа над пятью регионами.

«Дежурными средствами ПВО 20 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области, 13 – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Орловской области, три – над территорией Белгородской области, один – над территорией Республики Крым», – уточнили в Минобороны России.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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