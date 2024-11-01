На аукционе во Франции продали пропавший из архива в России исторический документ

Во Франции на аукционе продали указ российского императора Петра II. Документ пропал из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) на прошлой неделе.

О пропаже «Указа императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова» от 9 сентября 1727 года стало известно на прошлой неделе. Вместо него в архиве оставили муляж, когда произошла подмена, неизвестно. Полиция проводит проверку.

Как говорится на сайте аукционного дома Аguttes, документ очень редкий, так как Петр II взошел на престол в 11 лет и ушел из жизни через три года. Как следует из карточки, аукцион проходил 30 октября. Торги начинались от 1000-1200 евро, а закончились результатом в 3120 евро.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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