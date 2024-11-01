Под Магаданом изъяли 350 кг красной икры без маркировки

Сотрудники МВД изъяли более 350 кг немаркированной красной икры у жительницы Магаданской области. Ущерб от незаконной добычи биоресурсов превысил девять миллионов рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подпольное производство наладили недалеко от села Ямск. Сообщники ловили лососевых рыб, потрошили и сбывали икру и филе. Продукцию передавали жителю другого поселка для продажи.

«Помимо икры у подозреваемых обнаружили филе кижуча и кеты. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил девять миллионов рублей», – говорится в телеграм-канале Волк.

Один из подельников стал фигурантом уголовного дела по ст. 171.1 УК о производстве, хранении и сбыте продукции без маркировки. Решается вопрос о возбуждении дела о незаконном вылове биоресурсов (ст. 256 УК РФ).

В середине октября полиция раскрыла кражу 800 кг красной икры с предприятия в Магаданской области.

Магадан, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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